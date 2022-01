Tatkräftige Hilfe aus misslicher Lage im Schneechaos

Donnerstag Abend, 17.59 Uhr. In Salzburg herrscht Schneetreiben, die Straßen spiegelglatt. Ausgerechnet am Krauthügel kommt die Autokolonne zum Stehen. Der Vordermann muss beim Losfahren bereits angeschoben werden, wir jedoch bleiben hängen, rutschen hin und her, die Winterräder greifen auf der glatten Straße nicht. Zwei beherzte Damen, eine Joggerin und eine - vermutliche - Beifahrerin eines nachkommenden Wagens helfen spontan und schieben an. Für diese Hilfe möchte ich mich ganz herzlich bedanken!

Sie haben durch Ihr Eingreifen mich und zwei kleine Mädchen aus einer misslichen Lage gerettet. Und sicher einen noch größeren Stau in Nonntal verhindert. Toll, dass es so tatkräftige und hilfsbereite Menschen gibt!





Familie Ortner, 5020 Salzburg