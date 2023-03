Tatsachen werden beharrlich geleugnet

"Den Klimaklebern mit Lösungen zuvorkommen" wäre vielleicht noch klarer ausgedrückt. Wie auch immer: Danke, Thomas Sendlhofer, für den Artikel vom 11. März.

Es ist so unfasslich, wie beharrlich Tatsachen geleugnet werden, unfasslich, dass sich Kritik erhitzt gegen diejenigen, die in verzweifelten Aktionen "bereit sind, sich auf den Boden klebend selbst zu erniedrigen", um den verantwortlichen Politikern die Augen zu öffnen. Was muss denn noch alles geschehen, bis endlich erkannt wird, dass sogar in unserem Land die Auswirkungen des an Fahrt rasant zunehmenden Klimawandels spür- und sichtbar werden: dass Dürre auch bei uns Ernten und damit Existenzen vernichtet, dass unser Neusiedler See auszutrocknen droht, dass Grundwasserspiegel sinken, dass Wasserkraftwerke an Wirksamkeit zu verlieren drohen, dass eine von Österreichs Haupteinnahmequellen, der Wintertourismus, arg gefährdet ist, dass der durch Trockenheit verursachte Schädlingsbefall unseren Wäldern und dem gesamten Ökosystem zusetzt?

Da schaffen wir es nicht, uns wenigstens auf Tempobeschränkungen zu einigen?



Hedi Wychera, 3424 Zeiselmauer