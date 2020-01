Taubenfütterung

Ein Weihnachtsmärchen konnten wir in den vergangenen Wochen in den Medien lesen, wo behauptet wird, durch Füttern würden die Tauben weniger werden. Wir an der Glan-Wehr in Lehen beobachten dieses (organisierte) Füttern trotz Verbot seit fünf Jahren und würden uns auch der Tauben zu liebe freuen, wenn das, was Herr Lutsch von sich gibt, auch nur annähernd stimmen würde.

Leider haben sich hier die Tauben trotz intensivster Fütterung massenhaft vermehrt und sind zu einer nicht mehr tragbaren Plage der hiesigen Bewohner geworden, was die Lebensqualität und das Gesundheitsrisiko bereits stark beeinträchtigt. Es kann ja nicht sein, dass wir uns durch Schutzgitter vor unseren Balkonen vor den Tauben schützen oder diesen vor jedem Benützen reinigen und desinfizieren müssen. Wer kommt für die entstehenden Schäden an unseren Häusern auf? Auch wir sind für seriösen Tierschutz, wovon man hier aber nicht mehr sprechen kann und ersuchen die zuständigen Behörden, das täglich missachtende Fütterungsverbot einiger Personen endlich rigoros zu ahnden, denn wozu machen wir Gesetze (Personen sind ja bekannt). Bitte unbedingt Verbotstafeln aufstellen, da durch die Fütterung hier keine nachweislichen Erfolge, sondern nur belegbare Nachteile entstanden sind - und dies ist unmenschlich.





Karl Schwarzenberger, Initiative Lebenswertes Lehen