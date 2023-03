Taubenhaus im Alten Rathaus

Die meisten Städte versuchen, die Tauben - die Ratten der Luft - zu "vergrämen" und sie so hinaus zu bekommen. Nicht so in Salzburg, da wird ihnen ein feudaler

Taubenkobel im Alten Rathaus, inmitten der Altstadt, eingerichtet.

Jeder Veterinär kann bestätigen, dass diese Tiere verseucht und Träger von schädlichen Viren und Bakterien sind, die sie dann mit ihrem Kot schön verteilen können. Da ist dann nicht nur der Mensch, wenn einmal "das Glück" von oben kommt, sondern sind auch die Haustiere, wie Hund und Katze, der Ansteckung ausgesetzt.

Als ich es gelesen habe, dachte ich zuerst an einen verfrühten Aprilscherz, aber es ist doch wohl ein politischer Schildbürgerstreich, anders kann ich es mir nicht vorstellen!





Josef Blank, 5061 Elsbethen