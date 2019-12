Taubenplage in Lehen

Seit 2015 kämpfen wir in Lehen an der Glanwehr gegen die Taubenplage und auch deren Fütterer. Immer wieder rufen Bürger das Ordnungsamt und diverse Parteien um Hilfe, Briefe werden an die Hausverwaltungen gesandt, aber leider vergebens. In den bis zu zehngeschoßigen Wohnblöcken mit bis zu tausend Haushalten in unseren Eigentumswohnungen herrscht eine Taubenplage, die nicht mehr zu verantworten ist!

Die immer mehr werdenden Tauben verschmutzen die Hausfassaden und die Fensterbänke werden durch den Kot zerfressen, die Wäsche kann nicht mehr im Freien getrocknet werden, die Balkone werden zu Taubenklos und damit zum Gesundheitsrisiko, genauso wie der verschmutzte Kinderspielplatz an der Glan.

Nun tut sich Stadträtin Berthold sichtlich schwer, Problemstellen und Verstöße gegen das Fütterungsverbot zu identifizieren!? Bitte fragen Sie doch bei den dafür zuständigen Stellen nach. Hier gibt es amtsbekannte Taubenfütterer, die täglich Massen an Futter verstreuen, obwohl es verboten ist. Weiters müssen wir beobachten, wie eine Frau fast täglich sackweise Vogelfutter kauft und dieses an der Wehr verteilt. Auch Brot und Nudeln werden verfüttert und am Abend kann man auch noch die Ratten beobachten.

Ein Futterhaus am Balkon für die Zugvögel aufzustellen ist leider unmöglich - sofort sind die Tauben zur Stelle!



Karl Schwarzenberger, Initiative Lebenswertes Lehen, 5020 Salzburg