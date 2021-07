Unseren Geologen in der Landesregierung ins Gewissen geredet: Schon mein Großvater, welcher durch den Viehhandel in den Tauerntälern viel unterwegs war, sagte z. B. oft diesen Satz: "Ja oben ist die Welt viel größer als herunten." Bitte bedenkt, von woher wir die Wassermassen bekommen. Ich bin selbst seit Jahrzehnten viel in den Bergen unterwegs und weiß, wovon ich rede. Wenn wir die Tauerntäler nicht in den Griff bekommen, können wir das Tal aufgeben!



Helmut Sinnhuber, 5730 Mittersill