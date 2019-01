Taxi 8111, mein Weihnachtsengel

Am Sonntag den 30.12. 2018 fuhr ich gemeinsam mit einer Freundin zu einem Geburtstagsbrunch anlässlich ihres 20. Geburtstag in die Stadt. In der Münzgasse ließ uns ihr Vater aussteigen. Im Café angekommen, stellte ich mit Entsetzen fest, dass mein Handy verschwunden war. Ich konnte mir nicht erklären, wo es verblieben war. Also bat ich eine meiner Freundinnen, mein Handy anzurufen. Vergebens, es klingelte nirgends. Es hob jemand ab, eine männliche Stimme meldete sich. Es war ein Taxifahrer, der uns beim Verlassen des Autos beobachtet hatte, gesehen hatte, dass mein Handy aus meiner Tasche zu Boden gefallen war und der sich die Mühe machte, sein Auto anzuhalten, auszusteigen und mein Handy zu "retten". Aber nicht nur das, er brachte mir mein Handy sogar persönlich beim Stadt-Café vorbei und nahm nicht einmal ein Trinkgeld entgegen.

Lieber unbekannter Helfer, ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken! Als hätten Sie geahnt, wie viele Babysitterstunden ich während meines Maturajahrs gearbeitet habe, um mir dieses Handy leisten zu können.

Es gibt sie also doch noch: Weihnachtswunder durch Engel ohne Flügel! Danke!



Elisabeth Hartinger, 5020 Salzburg derzeit Studentin in Graz