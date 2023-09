Taxi(un)wesen in der Stadt Salzburg

Am 9. September 2023 gegen 14 Uhr sind wir, zwei Damen um die 70, mit dem Zug am Bahnhof Salzburg angekommen. Wir wollen zu unserem Hotel auf den Mönchsberg gefahren werden und finden einen Taxistand rechts vom Ausgang. Der Fahrer des erstgereihten Taxis weigert sich, uns ans Ziel zu fahren, da der Weg steil und sein Fahrzeug dabei schon zwei Mal beschädigt worden sein soll. Der Fahrer eines wesentlich größeren Taxis bietet uns die Fahrt um

25 Euro an und wird gleich von einem weiteren um fünf Euro unterboten.

Verunsichert und irritiert wollen wir uns gerade abwenden, da fährt eine Taxilenkerin vor, die ihre Gäste vor dem Bahnhof aussteigen lässt. Wir flehen sie an, uns mitzunehmen. Ihr Fahrzeug ist ein Ruftaxi (0662/81 11) und hat ein Taxameter, welches auch eingeschaltet wird. Samt Trinkgeld bezahlen wir ganze 13 Euro.

Wie ich zu Hause nachlese, gibt es eine Landesverordnung, die bestimmt, dass ein anderer als der vom Fahrpreisanzeiger angezeigte Fahrpreis nicht verlangt werden darf. Wie die Dinge stehen, fürchte ich für so manchen unkundigen Salzburg-Besucher, dass seine Ankunft mit einem Ärgernis beginnt.



Ursula Spiegel, 9907 Tristach