Technischer Schnee ist Kunstschnee und nicht Natur pur: die Wahrheit! Antwort auf die Werbung des Netzwerks Winter im SN-Lokalteil vom 21. 11. 2020. Schnee ist wichtig für den Tourismus, aber vollständige Information unentbehrlich. Wasser für Kunstschnee kommt aus Seen, Flüssen oder großen Speicherteichbauwerken. Durch

kilometerlange Rohrleitungen wird es über den Berg gepumpt. Den Großbaustellen bei Speicher- und Leitungsbau müssen Lebensräume weichen. Durch die Umverteilung des Wassers werden trockenere Magerstandorte vernässt, saure Niedermoore verändert. Auch die

Flächen für erneuerbare Energiequellen sind begrenzt, weshalb sorgsamer Gebrauch geboten ist. Beschneiung erfolgt bei Nacht, verbunden mit künstlichem Licht und Lärm nimmt es

Wildtieren am Berg den nächtlichen Lebensraum. Ein über Jahrmillionen entstandenes

System wird durch den Menschen in kürzester Zeit verändert. Daher ist technischer Schnee "Kunstschnee" und nicht "Natur pur".

Dr. Gishild Schaufler, Landesumweltanwältin, 5020 Salzburg