Österreich ist ein neutraler Staat, aber das bedeutet nicht, dass es sich von der europäischen Solidarität abwenden sollte. Im Gegenteil, Österreich beteiligt sich aktiv an EU-Missionen, UNO- und Nato-Friedensmissionen, um die Sicherheit und Stabilität in der Welt zu fördern. Ein wichtiger Aspekt dieser Sicherheit ist der Schutz vor Raketenangriffen, die keine Grenzen kennen. Deshalb unterstützt Österreich das Sky-Shield-Projekt, das eine effiziente Luftabwehr für Europa gewährleisten soll.

Dieses Projekt ist keine Bedrohung für andere Staaten, sondern eine defensive Maßnahme, die sich in der Ukraine und in Israel bewährt hat. Österreich allein könnte sich ein solches System nicht leisten, daher ist es sinnvoll, sich mit den Partnern zu koordinieren und zu kooperieren. Die FPÖ lehnt das Sky-Shield-Projekt ab, obwohl sie weiß, dass es im Interesse Österreichs ist. Sie tut dies nur aus Oppositionsgeist und ignoriert die Meinung vieler Soldaten und Experten, die die Notwendigkeit einer modernen Luftabwehr erkennen. Der Chef der Luftwaffe hat zugegeben, dass Österreich keine Waffensysteme hat, um Drohnen oder Marschflugkörper in größerer Entfernung abzuschießen. Es ist traurig, dass die FPÖ bereit ist, die Sicherheit Österreichs für ihre politischen Zwecke zu opfern.





Jakob Lausegger, 4910 Ried im Innkreis