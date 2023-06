Teilschuld für hohe Inflation

Hört man aktuell den Wirtschaftsforschern genau zu, dann wird schnell klar, dass unsere Bundesregierung mindestens eine Teilschuld an der hohen Inflation und daher auch Teuerung hat. Weil sie eben unfähig war, zum richtigen Zeitpunkt eine Mietpreisbremse einzuziehen und im Bereich der Kosten für Strom und Heizung entsprechend zu regeln. Hier hätte "der Staat" eingreifen können, ja müssen. Hat er nicht, dafür gab es die Gießkanne, wurden hunderte Millionen an Einmalzahlungen geleistet, Almosen eben, wenig treffsicher. Für mich wieder ein Fall der persönlichen Haftung, denn die Folgen aus Fehlverhalten und Ignoranz der Bundesregierung zahlen wir alle. Wer wissentlich falsch handelt, der sollte dafür geradestehen müssen; vor allem dann, wenn er/sie der österreichischen Bundesregierung angehört. Diese Bundesregierung ist am Ende, die Grünen haben es auch längst erkannt, doch leider kleben auch hier die höchsten Funktionär/-innen auf ihren geliebten Sesseln; mit intensiverem Klebstoff als die Klimakleber auf der Straße; ist allerdings zu kurz gedacht, denn diesmal wird bis zu den nächsten Wahlen nichts vergessen.



Günter Österer, 5020 Salzburg