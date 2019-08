Teilverkabelung im Wechselstrombereich

Herr Pöcklhofer von der BI Nockstein-Koppl kritisiert in der Ausgabe vom 8. 8. 2019 der SN den Leserbrief von Herrn Erhart und bezeichnet ihn als APG-lastig. No na, was soll ein Freileitungsgegner/Kabelbefürworter sonst tun als Kritik daran üben, wenn sich jemand zu Wort meldet, der die ganze Problematik der Stromversorgung im Auge hat und nicht nur einen sieben Kilometer langen Teilaspekt. Erlaubt sich jemand aus der schweigenden Mehrheit der Leitungsbefürworter seine Meinung öffentlich kund zu tun, dann werden wieder Halbwahrheiten als Gegenargumente vorgebracht.

Beim von Herrn Pöckelhofer angeführten Video von Tennet handelt es sich um einen vollanimierten Werbefilm aus 2014, der im Zuge der Diskussion mit den Leitungsvorhaben in Deutschland produziert wurde. In diesem Film wird darauf hingewiesen, dass sich Hochspannungsfreileitungen technisch bewährt haben und zuverlässig funktionieren. Weiters wird in dem Film angeführt, dass Erdkabel nur dann verlegt werden sollen, wenn dies technisch und wirtschaftlich effizient geschehen kann.

Die Animation im Film zeigt ausschließlich ein vollkommen flaches Gelände. Dass die Anzahl der verlegten Kabelstränge mit jenen der Salzburgleitung auch nicht vergleichbar sind, ist für Herrn Pöcklhofer auch nicht relevant. Ebenso wenig relevant ist für ihn, dass nach Fertigstellung der 380-kV-Freileitung es insgesamt 65 km weniger Leitungen und 229 weniger Masten geben wird. Durch die geplante Trassenführung und den Abbau alter Leitungen wird es in Summe wesentlich weniger belastete Anrainer geben als vorher. Demokratiepolitisch gefährlich wird es, wenn sich nur mehr diejenigen durchsetzen, die ihre persönlichen Anliegen möglichst lautstark, nicht immer der Wahrheit entsprechend, artikulieren und die schweigende Mehrheit dafür die Zeche zahlen darf.



Dipl.-Ing. Juraj Jankela, 5020 Salzburg