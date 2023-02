Teilzeit ist nicht Faulheit

1) Wir unterscheiden bezahlte und unbezahlte Arbeit. Wertgeschätzt wird leider nur Ersteres. Ein großer Rechenfehler! Jene, die ihre Kinder liebevoll in ihrer Entwicklung begleiten oder die Eltern betreuen, andere hilfsbedürftige Menschen in der Nähe unterstützen, sich ehrenamtlich engagieren oder sich weiterbilden, leisten einen unbezahlbaren, wertvollen Beitrag zur Gesellschaft. Wer vom Teilzeitlohn halbwegs leben kann und daher auf Vollzeit verzichtet, legt sich also noch lange nicht auf die faule Haut!

2) Der Ausbau der Kinderbetreuung wird an der aktuellen Situation nichts ändern, denn Quantität ist nicht Qualität. Kindern unter drei Jahren können die vorhandenen Betreuungsangebote kaum gerecht werden. Studien belegen, dass sie zu Hause besser aufgehoben sind, sofern die Situation daheim ein gewisses Mindestmaß erfüllt (gewaltfrei, einfühlsam, zugewandt, etc.) Kinder im Kindergarten oder der Volksschule brauchen immer noch viel exklusive Zeit mit erwachsenen Bezugspersonen, Lernunterstützung, jede Menge Hilfe, Verständnis und Trost, um zu resilienten, sozialen und kompetenten Menschen heranzuwachsen. Das ist aber nicht nur die Aufgabe der Mütter!

3) Und ganz abgesehen von Kindern: Das Versprechen, dass Leistung und Fleiß sich bezahlt machen, wurde gebrochen. Wozu sich kaputtarbeiten, wenn ein Haus mit Garten ohne Erbschaft ohnehin nicht leistbar ist, weil Lohnarbeit viel zu hoch besteuert ist? Oder die Klimakrise die Zukunft ohnehin wenig lebenswert erscheinen lässt?





Janina Koster, 5020 Salzburg