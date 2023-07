Für mich war die Telegrafen-Zentralstation eine Zeitlang die dritte Heimat, zumindest wurde der Aufenthalt dort innerhalb der Familie so genannt.

Einen Teil meiner beruflichen Korrespondenz wickelte ich als Telex ab. Das war nicht nur billiger (als zum Beispiel außereuropäische Flugpost), sondern auch schneller.

Ein- bis zweimal in der Woche fuhr ich nach Dienstschluss in die "Dritte Heimat". Von meiner (ehemaligen) Dienststelle gab/gibt es eine direkte Buslinie.







Dr. Helmut Bednar, 1170 Wien