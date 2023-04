Tempo 100 auf Autobahnen

Der Brief an die SN von Herrn Konrad Wlcek vom 5. April beinhaltet alles zum Thema 100 auf unseren Autobahnen. Für mich der Brief des Jahres 2023! Auch ich bin die meiste Zeit mit 110 km/h (wenn es geht) unterwegs und erreiche immer Verbrauchswerte um die 3,9 Liter/100 Kilometer (Zeitweise 3,8 Liter). Die meiste Zeit gilt sowieso 100 bzw. 80/60/30 (Tunnel, Baustellen) also würde ein verordneter Hunderter nur Ärger und Missmut und ungerechte Übertretungen bringen, bei bestens ausgebauten, von Autofahrern bezahlten Straßen.





Roman Seitz, 8700 Leoben