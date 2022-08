Tempo 100 bleibt weiter zur Diskussion

Ing. Bertl Göttl - SN-Lesern und Servus-TV-Sehern gut bekannt - hat schon Mitte der 90-er Jahre, damals als Mitglied der Salzburger Landesregierung, den Vorschlag auf Einführung von Tempo 100 auf der Autobahn zur Senkung des Treibstoffverbrauchs vertreten - der Bund (als zuständig zum Erlass eines Limits) mit der Mehrzahl der Autofahrer und vieler "Experten" im Rücken, hat abgelehnt.

Mich hat er mit seinem Vorschlag neugierig gemacht und ich bin in Summe über 4000 Kilometer auf der Autobahn tatsächlich Tempo 100 (Tacho war gemessen, Treibstoffverbrauch durch Eintragung im Fahrtenbuch - für dienstliche Verwendung meines Privat-Pkw erforderlich - ermittelt) unterwegs gewesen, zum Leidwesen der nachkommenden Pkw, wenn ich einen - auch damals über dem Tempolimit fahrenden - Lkw überholt habe (die mich am Ende meines Überholmanövers überholenden Pkw-Lenker haben mir dann häufig durch "Finger am Kopf" ihre Meinung mitgeteilt). Die strikte Einhaltung hat in meinem Mazda Diesel zu einer Senkung des Treibstoffverbrauchs um fast 25% geführt, der Zeitverlust war zu verkraften. Aufgegeben habe ich, weil ich als "Langsamfahrer" immer auffällig war und bei Überholmanövern öfter Schwierigkeiten beim Wechsel auf die Überholspur und wegen der zu schnellfahrenden Lkw tatsächlich sehr lange Überholwege hatte.

Und da die "Experten" und die Mehrzahl der Autofahrer ihre Meinung nicht geändert haben, bleibt Tempo 100 weiter offen zur Diskussion - noch dazu wo sich die Zahl der "SUFFs" und "Protzomobile" mit Motorleistungen von 170 PS und weit darüber stark erhöht hat und wo im Zeichen der CO2-Bilanz von - meist deutschen "Nobelfirmen" - auch die "E-Protzis" schon mit 300 kW und mehr angeboten werden. Die derzeit an den Lenkern sitzenden Personen möchten bewundert werden und die installierten Leistungen auch nützen können, die Folgen für ihre (und meine) Enkelkinder sind ihnen offensichtlich egal.

Nur weiter so - die Kontrollen sind nicht stark genug, die Strafhöhen bei "normalen" Überschreitungen der Limits werden aus der Portokasse bezahlt. In den USA werden Lenker mit Hinweistafeln "Speed limit" gewarnt und die zu erwartende Strafhöhe - meist zwischen 200 und 900 Dollar - angekündigt. Sollte auch bei uns eingeführt werden, eine dazu erforderliche Gesetzesinitiative wird es aber wegen irgendeines Wahltermins nie geben.



Ing. Harald Egger, 8045 Graz