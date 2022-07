Tempo 100, warum nicht?

Spritsparen ist gut, wird im Artikel anerkannt, dass es nicht gegen die Gaskrise hilft ist klar. Aber es hilft den Ausstoß von Stickoxiden zu reduzieren, die der Autoverkehr verursacht und damit den Klimawandel fördert. Wie notwendig jede einzelne Maßnahme gegen den Klimawandel ist, zeigen uns nicht nur die vielen katastrophalen Schäden der letzten Zeit, die durch hohe Temperaturen, Starkregen, Gewitter und Ernteausfälle verursacht wurden.

Verstörend ist daher für mich die Argumentation der Politik gegen eine Reduktion der Geschwindigkeit auf Freilandstraßen und Autobahnen. Folgende Begründungen gegen eine Reduktion wurden angeführt: Ist derzeit nicht das dringlichste Problem, da dadurch kein Kubikmeter Gas eingespart werden kann und in der derzeitigen Situation bringt dies keinen Nutzen, aber viel Ärger. So die für mich unverständlichen Argumente der Politiker.

Meine Frage daher, wieso ist dies in anderen Ländern schon seit Jahren möglich? In der Schweiz zum Beispiel gelten 80 km/h auf Freilandstraßen und 120 km/h auf Autobahnen.

Ähnliche Grenzen gelten in den skandinavischen Ländern.

Nur der Kärntner Landeshauptmann Kaiser hat sich für Geschwindigkeitsgrenzen ausgesprochen, alle anderen Politiker haben die o.a. abstrusen Gründe genannt, warum es nicht geht.

Die Politik muss vom Modus des nicht Entscheiden aus Furcht vor Verlust an Wählerstimmen und Kritik der Opposition in den Modus Entscheiden wechseln.

Alle anstehenden Probleme werden wir bewältigen, nur der Klimawandel bleibt ein lebensbedrohender Faktor, dem sich die Politik stellen muss.

Willibald Klapf, 5630 Bad Hofgastein