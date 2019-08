Tempo 110 auf der Autobahn ist zu langsam

Sehr geehrte Frau Haubner,

mit "freiwillig 110 auf der Autobahn" reihen Sie sich nahtlos in jene Kategorie der politisch überkorrekten Autofahrer ein, die sich dann mit 110 auf die Überholspur bewegen, um 100 km/h fahrende LKWs zu überholen. Das dauert dann seine Zeit. Die Konsequenz sind ewig lange Überholkolonnen hinter Ihnen, die Gefahr von Auffahrunfällen und viele verärgerte 130km und 140km Fahrende. Der von Ihnen propagierte Energiespareffekt ist minimal, Ihren Nerven geht's gut, den anderen vielleicht weniger, aber Sie sind so richtig stolz auf sich!

Ich hätte noch einen anderen Vorschlag für Sie: vielleicht noch 40 im 50er und in einer 30er Zone Schrittgeschwindigkeit. Toll, damit würden Sie sich super beliebt machen (wenn auch nicht gerade bei einer Mehrheit der normalen Verkehrsteilnehmer).

Mag. Dr. Gudrun Mitter, 4202 Hellmonsödt