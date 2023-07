Tempo 30 wird kaum kontrolliert

Zehn Bürgermeister aus dem Bundesland Salzburg fordern Tempo 30 in den Ortsgebieten. In der Stadt Salzburg ist unter anderem das Gebiet zwischen Moosstraße und Berchtesgadener Straße eine Tempo-30-Zone, die jedoch nur am Anfang der Firmianstraße und beim Almkanal als solche ausgeschildert ist. Fakt ist, dass innerhalb dieser Zone, so am Guetratweg, gefühlt bis 60 oder 70 km/h schnell gefahren wird.

Wo bleibt neben der erhöhten Unfallgefährdung vor allem der Umweltaspekt? Bevor Klimakleber Straßen blockieren, wäre es pragmatischer und zielführender, dafür zu sorgen, dass die Tempo-30-Beschränkungen auch eingehalten werden.

In der genannten Tempo-30-Zone in Salzburg-Leopoldskron-Moos wird so gut wie keine Kontrolle durchgeführt, und es ist auch nicht vorgesehen seitens des Straßenverkehrsamtes, diese mehr auszuschildern. Was bleibt, sind viel zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmende, unzumutbarer Lärm und Schadstoffe für die Anrainer sowie erhöhter Energieverbrauch.



Katharina Kaiser, 5020 Salzburg