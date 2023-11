Tempo 30 erfordert Radarüberwachung

In meiner Ortschaft Niedernsill gibt es seit Jahr und Tag Tempo 30. Allerdings: Niemand hält sich dran. Die Ausfahrt vom Haus ist immer gefährlich! Höhere Strafen sind nur dann erfolgreich, so denn auch kontrolliert wird. Wird aber nicht.

Ein Blick nach Deutschland zeigt uns, dass nur eine stete Radarüberwachung hilfreich sein kann. So sind denn auch die einzigen Fahrer, die das Limit beachten, unsere Besucher aus Deutschland und den Niederlanden.

Und was wird künftig getan? Vermutlich wiederum einfach nichts. Ist ja auch am einfachsten und verursacht keinen Verwaltungsaufwand. Punktum!

So weit, so schlecht.

Wolfgang R. Rößner, 5722 Niedernsill