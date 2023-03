Tempolimit für sicheren Schulweg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Preuner! Leider muss ich täglich auf dem Weg zum Bildungscampus Gnigl feststellen, dass viele Autofahrer sich nicht an die Tempolimits halten und auch nicht an den gegebenen Schutzwegen stehen bleiben. Dieses Problem gibt es in der Eichstraße und in der Versorgungshausstraße. Viele Autos lassen die erforderliche Rücksicht vermissen. An der Versorgungshausstraße (Schulweg vieler Kinder) fühlt man sich ob des schmalen Gehsteigs und der oft zu schnell vorbeifahrenden Autos überhaupt nicht sicher. Ein Tempolimit von max. 30 auf allen Straßen rund um die Schule wäre angemessen (auch auf der Minnesheimstraße)! Ich bitte Sie im Interesse unserer Kinder, dies in Erwägung zu ziehen, um sie nicht nur in der Schule sicher untergebracht zu wissen, sondern auch auf ihrem Weg dorthin.



Martina Oberascher, 5020 Salzburg