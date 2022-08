Tempolimit, Gas und Klima

Ungeachtet dessen, dass manche falsche Verbrauchsberechnungen kolportieren (die von der Asfinag objektiv gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit auf Salzburgs Autobahnen bei erlaubten 130 km/h liegt bei ca. 110 km/h), hat Tempo 100 auf Autobahnen auch negative Auswirkungen, die es zu bedenken gilt: gesteigertes Aggressionspotential der Verkehrsteilnehmer, vermehrte Unachtsamkeit am Steuer durch Reizarmut, Monotonie, dadurch verbotene Nutzung des Smartphones usw.

Manche versuchen auch, Tempolimits mit der Abhängigkeit von russischem Gas in Verbindung zu bringen. Es erschließt sich mir nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat.

Die Gefahr aber besteht, dass die Politik nun in Aktionismus verfällt, nur um "irgendetwas" zu tun. Es entsteht der Eindruck, dass nur jene gehört werden, welche am lautesten rufen. Populismus löst uns aber nicht aus der Abhängigkeit von russischem Gas und rettet auch nicht unser Klima. Wir brauchen weitsichtige, fundierte, möglichst breite und tragbare Konzepte. Dafür benötigt es Mut von den gewählten Volksvertretern. Es muss konstruktiv und konzentriert gearbeitet werden, um klare Ziele zu erreichen. Die Zeit dafür ist eigentlich schon abgelaufen.





Andreas Schlager, 5441 Abtenau