Tempolimits: Es gibt sinnvollere Maßnahmen

Zum Brief an die SN "Tempolimits reduzieren Staus" (9.2.):

Herr Dr. Witzany, Ihre Meinung zum Individualverkehr in Ehren - Ihre Auffassung von Stau und der Vergleich mit den Kinoausgängen ist aber eigenwillig: das Geschehen an Kinoausgängen (wie bei jedem Flaschenhals) ist ja gerade ein Stau - die, die bereits am Ausgang sind, gehen, die, die weiter hinten sind, gehen sehr langsam bis gar nicht.

Und auf einer wenig/normal befahrenen Straße ohne "Flaschenhals" kommt es ja ohnehin zu keinem Stau - damit es nicht zu einem hypothetischen Stau kommt, also gleichgeschaltet ein beliebiges möglichst niedriges Tempolimit einhalten?

Liegt die Befürwortung von weitergehenden Tempolimits bei vielen Menschen nicht eher daran, dass sie ihr Auto nicht wirklich brauchen, nicht für lange und längere Strecken brauchen (aus welchen Gründen auch immer), oder dass sie - wie Sie beispielsweise - in der sehr glücklichen Lage sind, für die meisten Ihrer Aktivitäten problemlos öffentliche Verkehrsmittel benutzen zu können?

Ich persönlich benutze das Auto verantwortungsbewusst und nur, wenn ich es für notwendig erachte - und wenn es um Klimaschutz geht, gäbe es für mich "Baustellen" wie zum Beispiel Überproduktion jeder Art, Ernährungsgewohnheiten, Verpackungswahnsinn, unnötiger LKW-Verkehr, Kreuzfahrtschiffe und Luftfahrt, Stromerzeugung in Kohlekraftwerken etc., die wesentlich mehr und mehr sinnvolles Potential für Emissionsvermeidung hätten als Tempolimits.





Gottfried Grosser, 5280 Braunau am Inn