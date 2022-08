Tempolimits: Jedes Prozent Einsparung zählt

Das Argumentieren gegen Tempolimits und die Diskussion, wie viel Prozente an Schadstoffeinsparungen wirklich reell sind, kommt mir fast absurd vor. In Zeiten einer drohenden Klimakatastrophe ist es wurscht, ob wir 1% oder 40% einsparen können. Jedes Prozent zählt und ist notwendig, unser Klima zu entlasten und vielleicht doch noch die Klimawende zu schaffen.

Den (meist männlichen) Autofahren scheint es die Beschneidung ihrer persönlichen Freiheit zu bedeuten, wenn sie nicht mehr 160 km/h auf der Autobahn fahren dürfen, obwohl in der Realität die Durchschnittsgeschwindigkeit fast schon bei 100 km/h liegt. Alle skandinavischen Länder, Nordamerika und die Schweiz machen es uns vor, wie man trotz Tempolimits und ordentlichen Strafen den Verkehr am Fließen halten kann. Auch Italien und Frankreich haben mit hohen Strafen die Raserei in den Griff bekommen. Wer einmal von Frankreich kommend auf die Rheintalautobahn gefahren ist, weiß, was gemütliches Gleiten gegen den ganz normalen Wahnsinn bedeutet. Die österreichische Bundesregierung setzt auf Freiwilligkeit. Das wird nicht funktionieren!

Neulich habe ich bewusst versucht, mit meinem Elektroauto mit 130 km/h auf der Autobahn von Linz nach Salzburg mit Tempomat und Abstandsregelung zu fahren. Gefühlte 50% der Autos und Kleinbusse haben mich überholt und im Kolonnenverkehr hat mein Abstand zum vorderen Auto nicht wenige Fahrer motiviert, mich rechts zu überholen und dann so auf die Überholspur zu wechseln, dass es bei meinem Fahrzeug ein Bremsen ausgelöst hat. Das sind die Realitäten.

Wenn wir nicht ganz klare Tempolimits verordnen und die Einhaltung mit hohen Strafen belegen wie in der Schweiz, wird es nicht funktionieren.

Anmerkung zum Schluss: Man hat das Gefühl, dass nicht wenige Schweizer Autofahrer auf unseren Straßen so richtig die Sau rauslassen, weil die Strafen bei uns im Gegensatz zur Schweiz so niedrig sind. Versuchen wir doch ein Umdenken!





MR Dr. Christoph Dachs, 5400 Hallein