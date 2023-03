Tempolimits würden nichts bringen

Zum Brief an die SN von Herrn Daxer: Ich wundere mich, dass es Menschen gibt, die glauben mit Tempo 100 auf Autobahnen wird das Abschmelzen unserer Gletscher verhindert. Selbst gar kein Autoverkehr in Österreich würde das Weltklima nicht verändern.





Karl Ziller, 5082 Grödig