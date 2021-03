Testen ist gut, aber das Impfen ist besser!

Zum SN-Bericht vom 27. Februar: "AstraZeneca wird (in Deutschland) zum Ladenhüter". Zwischenzeitlich dürfte in den Stürmen der derzeit grassierenden Pandemie allen eines klar geworden sein - weltweit gibt es nur einen einzigen sinnvollen und wirklich erfolgversprechenden Ausweg: Impfen, impfen, impfen! Testen (Diagnose) ist gut, aber Impfen (Therapie) ist (um vieles) besser! Daher mein Vorschlag bzw. Appell an alle Medien: Diese sollten tagtäglich nicht nur (alarmistisch) über den neuesten Stand der Covid-Infektionen und Inzidenzien, sondern auch (hoffnungsvoll) über die Fortschritte der Durchimpfung der Bevölkerung berichten! Und zwar unter Erwähnung von allen dabei interessierenden Fakten (aufgegliedert nach Bundesländern, geimpften Gruppen, Impfstoff etc. und unter Verwendung von Karten, Visualisierungen, Tabellen). Wichtig wären außerdem begleitende kritische Kommentare durch die betreffenden Journalisten, sofern die Impffortschritte zu gering oder zu unbalanciert ausfallen. Der ganze Vorgang des Impfens muss endlich in das ganz helle Licht des öffentlichen Interesses treten! Dies würde entscheidend dazu beitragen, in diese überlebensnotwendige Prozedur endlich jenen (auch politischen) Dampf hineinzubringen, der dieser derzeit ganz eindeutig (und zwar nicht nur in Deutschland) noch abgeht.





em. o. Univ.-Prof. Dr. Hans Goebl, 5400 Hallein