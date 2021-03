Tests auch in kleinen Orten ermöglichen

Unter dem genannten Test möchte ich meine Stellungnahme kundtun: Im Salzachpongau sind nur die Teststraßen in Schwarzach-Straßenmeisterei und St.-Johann-Kongresszentrum etabliert. Bewohner in Kleingemeinden haben keine Testmöglichkeiten, z. B. Mühlbach etc. Ich konnte herauslesen, dass Ärzte ohne Hausapotheke den Coronatest nicht

durchführen dürfen oder können. Die beiden erwähnten Teststraßen sind nach meiner Beobachtung nicht ausgelastet. Wie können Personen ohne

Fahrgelegenheit dorthin kommen? Mein Vorschlag wäre, für die Kleingemeinden Testkapazitäten zu schaffen. Dort wohnende Personen müssen sicher

die Dienste beim Friseur oder dergleichen in Anspruch nehmen. In diesen Orten können sicher in den Turnsälen, Festsälen oder Gaststätten zwei oder drei befugte Personen Testungen durchführen.

Bundeskanzler Kurz und BM Rudolf Anschober appellieren an die Bevölkerung, sich testen zu lassen. Was nützt dieser Appell, wenn man im eigenen Ort nicht dazu die Gelegenheit hat?



Josef Lechner, 5500 Bischofshofen