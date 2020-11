Testverweigerung: Einfach erbärmlich!

Der Befall durch das Corona-Virus kann einerseits äußerst schwere und lebensbedrohende Erkrankungen zur Folge haben, andererseits gibt es aber auch Infizierte nahezu ohne Symptome, die aber dennoch in der Lage sind, die Infektion zu übertragen. Massentests sind nach Ansicht führender Experten geeignet, den tatsächlichen Stand an Infektionen in der Bevölkerung, und sei es auch nur in Form einer Momentaufnahme, festzustellen. Deshalb gibt es in immer mehr Staaten diesbezügliche Bestrebungen. Das Erfassen sämtlicher Infektionsträger (und dazu dient dieser Massentest) ist für das Gesundheitssystem von wesentlicher Bedeutung für das weitere Vorgehen in Hinblick auf die Vermeidung eines oder mehrerer Lockdowns. Der Aufruf, an diesen Testungen nicht teilzunehmen, um eine Teilnahme an Weihnachtsfeierlichkeiten bei positivem Ausgang nicht zu gefährden, spricht möglicherweise von einem bemitleidenswerten Mangel an Intelligenz (Unfähigkeit, Bedeutung von Feier gegen Gesundheit der Bevölkerung abzuschätzen). Es kann sich aber auch um einen bedauernswerten Fall von Egozentrik ("mir ist es egal, wenn andere erkranken, ich will Weihnachten feiern!") handeln.

Mag. Rudolf A. Lanzenberger, 5500 Bischofshofen