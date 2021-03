Teuer und sinnlos

Ziemlich euphorisch präsentierte unser Kanzler vor wenigen Tagen die Idee, in Europa einen "Digitalen Impfpass" einzuführen, welcher geimpften Menschen gewisse Rechte zurückgibt. Nicht erklärt hat der Kanzler, ob er den geschätzten 3,6 Millionen Österreichern (lt. AGES-Ausschuss), die sich bisher auf natürlichem Wege immunisiert haben, auch ihre Rechte zurückgeben möchte. In wenigen Monaten werden alle Österreicher, die das wünschen, geimpft sein und können folglich nicht mehr schwer an Corona erkranken. Durch bisherige Infektionen und Impfungen wird auch die Herdenimmunität erreicht. Welchen Grund es dann noch gäbe, irgendwelche Einschränkungen aufrecht zu erhalten, verstehe ich nicht. Der Impfpass wäre wohl nur wieder ein teures, aber sinnloses Projekt, wie es auch das "Kaufhaus Österreich" war.



Martin Gasser, 5202 Neumarkt