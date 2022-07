Teuerungsausgleich contra Ökosteuer

Es ist schon sehr zynisch und unerträglich wie Opposition und auch große Teile einer Regierungspartei auf Stimmenfang gehen. Sie spielen die Teuerung gegen die Natur aus. In ganz Europa brennen die Wälder, Seeen trocknen aus, das Getreide verdorrt wegen Wassermangel, die Pandemie ist voll im Gange und zu guter Letzt tobt ein menschen- und umweltverachtender Krieg ganz in unserer Nähe. Es ist beschämend wie gewisse PolitikerInnen in Anbetracht dieser vom Menschen gemachte Klimakatastrophe reagieren. Ganz genau wissend, sollte die Klimakatastrophe so weitergehen, dann werden wir so verarmen, daß sich die jetzige Teuerungswelle dagegen wie eine Lapalie ausmachen wird.

Natürlich gehört den Minderverdienern, darunter sind auch viele Menschen die trotz Arbeit kein Auslangen mehr finden, mit Direktzahlungen unter die Arme gegriffen. Die große Armut sehe ich allerdings nicht, solang die Flugzeuge voll sind, die Bahnhöfe überlaufen, die Autobahnen verstopft, die Städte voll von Touristen sind und immer noch viel zu viele Lebensmittel in der Mülltonne landen. Die Ökosteuer gehört sofort eingeführt, eine Flug- und Kerosinssteuer ist längst überfällig, damit sich der Flugverkehr mindestens halbiert oder sich am besten ganz abschafft. Flugverkehr ist das umweltschädlichste Verkehrsmittel das es gibt. Das müsste bei den Menschen doch endlich angekommen sein.

Zum Abschluss: Ich kenne ein zwölfjähriges Mädchen, das sich brüstet mit ihren Eltern heuer schon die zwölfte Flugreise gemacht zu haben. Nur zum Vergnügen. Die Mutter von diesem Mädchen ist Lehrerin. Auch solche Leute kriegen den Teuerungsausgleich und den Klimabonus ausbezahlt. Da kann sich jeder selbst ein Bild dazu machen.

Peter Denifl, 5020 Salzburg