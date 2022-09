Teuerungswelle

Bin kein akademischer Wirtschafter, aber kaufmännisch doch gut gebildet, so stell ich mir zu das scheinbar in Stein gemeißelte Credo "Angebot und Nachfrage"

für Dienstleistungen und Güter schon die Frage, ob dieses System dann auch z. B. für Toilettanlagenbetreiber anwendbar wäre? Sobald sich eine Warteschlange bildet, fährt man den Preis von 50 Cent gleich mal kräftig hoch. Einer schamlosen Gewinnmaximierung aus Krisen jeglicher Art, die die Not anderer aber massiv vergrößert, muss wohl endlich Einhalt geboten werden! Für humane Grundbedürfnisse des täglichen Lebens sollte daher eine geregelte europäische Preisdeckelung geschaffen werden. Dazu sind exzellent studierte Wirtschaftsexperten sowie auch langfristig verantwortungsvolle Politiker stark gefordert, wo egoistisches und oppositionelles Geltungsbedürfnis dem Gemeinwohl für das Volk Platz macht. Mit einbezogen sollten auch Philosophen werden, welche ein zeitgemäßes Weltbild mit sicherlich notwendigen Lebensreformen zeichnen. Gemeinsam und mit allen Mitteln sind richtungsweisende Hebel rasch und effizient in Gang zu setzen! Ein Mindestmaß menschlicher Ethik kann man durch die ständig angewandten, eingefleischten Wirtschaftsfloskeln und hausgemachten Anpassungen doch nicht einfach vom Tisch wischen?!

5303 Thalgau Egg

Kurt Leitner,