Teure Poller-Unfälle

In den vergangenen Jahren ist die Stadt auf rund 500.000 Euro Schäden sitzen geblieben, weil die Verursacher Fahrerflucht begangen haben - mit einer Video-Überwachung will man künftig die Kosten eintreiben, das berichten die SN am 10. Dezember.

An den Pollern hat es seit der Einführung hunderte Male gekracht, die Schaden-Höhe geht in die Millionen. Daran werden die neuen Überwachungskameras nichts ändern. Wie oft muss es am Mozartplatz/Kaigasse noch "krachen", bis man zumindest dort die unfallträchtigen Stahl-Spargel durch simple Schranken ersetzt?



Helmut Hintner, 5020 Salzburg