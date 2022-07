Teure Sprühnebelduschen

Das Büro von Frau Unterkofler hat die Entwicklung eines Prototypen für Sprühnebelduschen im Wert von 50.000 Euro in Auftrag gegeben, dessen Lieferung sich verzögert. Der Preis für den Prototypen ist sicherlich in Ordnung und Verzögerungen haben Entwicklungsprojekte so an sich. Die Stadt Salzburg hätte es jedenfalls schneller und billiger haben können, wenn sie und ihre Mitarbeiter nachgedacht und außerhalb des eigenen Horizonts gesucht hätten. Die Finanzierung eines Prototypen wäre nicht notwendig, weil derartige Systeme Standardprodukte sind und im Süden Europas bereits seit Jahrzehnten von Stadtverwaltungen eingesetzt werden.

Nicht nur die Salzburger schauen nicht über den eigenen Tellerrand. Auch die Wiener Stadtverwaltung hat ein derartiges System entwickeln lassen, das sicherlich auch günstiger und schneller zu haben gewesen wäre.





Ing. Mag. Anton Eiser, 5101 Bergheim