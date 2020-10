Teures Projekt mit hohem Risiko

Laut SN vom 6.10. soll die Nutzflächenerweiterung der Salzburger Festspiele um 10.000 Quadratmeter 262 Millionen Euro kosten, was ich ziemlich verrückt finde. Das wäre ein Quadratmeterpreis von 26.000 Euro. Der Quadratmeterpreis für den Wohnungsbau in der Stadt Salzburg inklusive Grundkosten liegt ungefähr bei 6000 Euro. Dass eine Absiedlung der Werkstätten in einen anderen Stadtteil laut dem kaufmännischen Geschäftsführer der Festpiele gleich teuer gewesen wäre, wie die Erweiterung in den Mönchsberg, erscheint mir nicht schlüssig. Für 262 Millionen bekommt man nicht nur Werkstätten, sondern ein ganz neues Festspielhaus an einem anderen Standort. Dem Lobgesang der Parteien auf dieses Projekt, den Mönchsberg für das Festspielhaus um eine Viertelmilliarde Euro weiter auszuhöhlen, kann ich mich nicht anschließen. Über das Risiko von Kostensteigerungen beim Berg "aushöhlen" würde ich auch noch gerne Informationen haben.

Wolfgang Hirner, D-83404 Ainring