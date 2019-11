The Final Attack

Es ist Dienstag, der 12.11.2019, als ich um 9.03 Uhr durch eine kurze Meldung aus meiner morgendlichen Behaglichkeit gerissen werde und glaube, in einer Space Opera gelandet zu sein. Diese kleine Meldung hat den folgenden Wortlaut: "Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX treibt sein geplantes 'Internet aus dem Weltall' voran. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ist zum zweiten Mal eine Falcon-Trägerrakete mit 60 Minisatelliten gestartet. Damit sind nun 120 Satelliten in der Erdumlaufbahn platziert. Bis 2027 sollen 12.000 Satelliten das weltumspannende Netzwerk 'Starlink' bilden. Für bestimmte Regionen soll das Breitbandinternet aus dem Weltall Mitte 2020 verfügbar sein."

Hallo, was passiert da? 12.000 Satelliten, die das elektromagnetische Umfeld der Erde aufrüsten helfen, werden nach und nach in ihre Umlaufbahn befördert, um mit ihrer hochfrequenten Strahlung der elektronischen Intelligenz die größtmögliche Präsenz in unserem Leben zu geben! Abgesehen von den unabsehbaren, weil nicht ausreichend erforschten Folgen der ständigen Bestrahlung durch diese Satelliten für unser aller Gesundheit - wer betreibt dieses erdumspannende Projekt? Man höre und staune: SpaceX ist das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk!

Ja, haben wir allesamt vollkommen den Verstand verloren, dass wir einem privaten, keinen ethisch-moralisch-sozialen Grundsätzen verpflichteten Unternehmer erlauben, uns vollkommen zu beherrschen? Das ist doch nichts weniger als die ultimative Bedrohung für die Menschheit! Wir geben uns völlig, rückhaltlos und unwiderruflich in die Macht eines seine eigenen Interessen verfolgenden Unternehmers!

Leute, wacht auf und tut etwas dagegen, sonst wird es bald ungemütlich in den Smarten Homes unter dem allumspannenden Netz!





Irene Schrattenecker, 5020 Salzburg