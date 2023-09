"The Sound of Family" in Mattsee

Es war nicht zum ersten Mal, aber es ist immer wieder eine beglückende Erfahrung, das bekannte Salzburger Künstlerpaar Ariane Haering und Benjamin Schmid mit ihren in alphabetischer (und zugleich "geburtlicher") Reihenfolge benannten Kindern Cosima, Darius, Emilian und Flora musizierend zu erleben. Am Sonntag, dem 3. September, war es im Schloss Mattsee wieder einmal so weit.

Und es war wirklich ein Erlebnis, weil alle mit einer solchen Hingabe und sichtbaren Freude ihre verschiedenen Instrumente (einschließlich ihrer Stimmen) entweder solistisch oder im Zusammenspiel (was ja bei der Besetzung auch auf ein solistisches Spielen hinausläuft) bewundernswert gekonnt (bis virtuos) im Dienst des gemeinsamen Musizierens einsetzten. Es ist schwer, einzelne (Leistungen) besonders hervorzuheben, beispielsweise Darius (15) mit dem virtuos bewältigten Violinpart (fast schon in den Fußstapfen seines Vaters) bei den Ausschnitten aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten", wofür er auch von seiner älteren Schwester herzlich umarmt wurde. Staunen und bewundern ließ auch Cosima (17) mit ihren (durchaus zeitgenössisch klingenden) selbst komponierten Liedern, die sie auf unprätentiöse und zugleich persönlich sehr ansprechende Weise vortrug, wobei sie sich am E-Piano auch selbst begleitete. Man braucht wohl kein Prophet zu sein, wenn man die Vermutung äußert, dass man von ihr bald einmal auch außerhalb des familiären Umfelds "einschlägig" hören wird.

Zwei Höhepunkte des familiären Zusammenspiels standen gleich am Beginn des Konzerts. Wie die ganze Familie mit sichtbarer Begeisterung in solistischer Besetzung den 1. Satz von Mozarts Klavierkonzert KV 414 (Solistin die Mutter als routinierte Konzertpianistin) und zwei Sätze aus Vivaldis "Jahreszeiten" spielte - mit total "organischer" und super koordinierter Dynamik und feinen Temporückungen, sodass man das Gefühl hatte, dass da ein musikalischer "Organismus" am Werk ist - das war für mich ein geradezu berührendes Erlebnis! Und mir kam der Gedanke, wie wunderbar und zugleich so verschieden das sein kann, was aus dem Zusammenkommen von winzigen (wenn auch sicher hochbegabten) Zellen entstehen kann, wenn die daraus entstandenen "Produkte" sich auch noch im entsprechenden Umfeld (das im konkreten Fall anscheinend auch von viel wechselseitiger Liebe und Wertschätzung geprägt ist - und wohl auch ohne autoritären Zwang!) entwickeln und entfalten können.

Ein großes Danke an alle (auch die hier nicht eigens hervorgehobenen) Mitwirkenden, die damit wohl vielen ein sehr besonderes und berührendes - nicht nur musikalisches - Erlebnis bereitet haben.

Herbert Barta, 5020 Salzburg