The wind of change wird, folgt man der lautstarken Ankündigung von Herrn Kickl, bald über das Bundesland Salzburg wehen. Damit der amtierende Landeshauptmann nicht bereits von der ersten starken Böe hinweggeblasen wird, sollte er den Ratschlag des Hubert von Goisern beherzigen und in eine windgeschützte Ecke zurücktreten. Er könnte damit auch verhindern, dass bei dem Thema "Glaubwürdigkeit der Aussagen von Politikern" ein Wilfried Haslauer unisono mit Johanna Mikl-Leitner, in Zukunft als typische Negativbeispiele zitiert werden.



Leopold Hasenschwandtner, D-83410 Laufen