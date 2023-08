Thema Wolf in Nachbarländern

Zum Artikel "Wir und der Wolf" vom 29. Juli: In den Artikeln vermisse ich jeglichen Hinweis auf bereits bestehende und funktionierende Maßnahmen in Österreichs Nachbarländern. Auf Reisen in Südfrankreich, der Schweiz und zuletzt in den Piemonteser Alpen sind uns immer wieder Hinweise begegnet, dass Herdenschutzhunde auf den Weiden seien und wie man sich in Herdennähe verhalten solle. Dort ist offensichtlich möglich, was von den Bauernvertretern hierzulande vehement negiert wird: der Schutz der Herden vor Beutegreifern mit Schäfern und Herdenschutzhunden. Österreich ist keine Insel. Solange in den Nachbarländern Wolfspopulationen existieren, werden ständig Wölfe nach Österreich einwandern, insbesondere, wenn man sie hierzulande immer wieder abschießt und keine Rudel bilden lässt. Diese würden nämlich auch in Tirol Neuankömmlinge effektiv vertreiben.



Dr. Helmut Moser, 2136 Laa an der Thaya