Thema Wolf sollte eine Volksentscheidung werden

Der Artikel in den SN am Montag, 12. Dezember 2022, worin der Wildbiologe der BoKu Wien, Herr Hackländer, über seine Erkenntnisse bezüglich der Wolfspopulation in unserem Land und den daraus resultierenden Folgewirkungen in der heimischen Almbewirtschaftung doziert, ist meiner Meinung nach eine reine akademische Wortspende, ohne eines hilfreichen Mehrwerts für die Betroffenen. Vor allem nicht für die almbewirtschaftenden Bauern und Viehhalter, die auf ihren Almen mit immer größeren Tierverlusten durch immer mehr Wölfe konfrontiert sind.

Bei Hackländers Aufruf, dass es jetzt eine offene und ehrliche Diskussion braucht, wie es möglich sein kann, mit dem Wolf in Kooperation zu existieren, kommt bei mir der (unsinnige) Vergleich auf, als würde man sich morgens über die Finsternis der vergangenen Nacht beschweren wollen.

Denn diese Diskussion gibt es doch schon längst; mindestens so lange, seit die ersten Wolfsrisse bei Schafherden publik geworden sind.

Nur führten diese Diskussionen bis heute zu keinerlei Ergebnissen, weil die Interessen der Diskutanten diametral entgegengesetzt sind; was soviel heißt, dass es offensichtlich keinen tragbaren und praxistauglichen Konsens gibt und auch künftig nicht geben wird!

Das wissen selbstverständlich auch die betroffenen Politiker der verschiedenen Bundesländer und verhalten sich entsprechend "schmähstad"; indem sie dieses Thema meiden, so wie der Teufel das Weihwasser. Denn da gibt es für sie nur eines: nämlich Wählerstimmen zu verlieren, egal welche Entscheidung sie treffen werden.

Meiner Meinung nach könnte bei diesem Thema eine Volksentscheidung angesetzt werden: Soll die Wolfspopulation in unserem Land über den Interessanten der Land- und Almwirtschaft stehen, oder hat sie sich deren Interessen unterzuordnen?

Denn alles andere wird dazu führen, dass sich immer mehr Almbewirtschafter/-innen gegen eine Weiterführung ihrer immens wichtigen Tätigkeit für unser Land und uns Menschen entscheiden werden. Und das kann in Niemanden Interesse sein; auch nicht bei Wildbiologen und Artenschützer.







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt