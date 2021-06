Thema Wolf: Wer wird da geschützt?

Herr Gassner am 12. Juni in seinem Leserbrief: " . . . keine vorbeugende Lösung zum Schutz der Schafe? Ich werde das Gefühl nicht los, das ist Taktik . . ." Ja: Wir betroffenen Landwirte informieren uns am gründlichsten über die Erfahrungen anderer Länder. Minister Lies hat in Niedersachsen eine Milliarde Euro für funktionierenden Herdenschutz errechnet und hält das für unfinanzierbar. Dort im Flachland, wo Herdenschutz einfacher ist, haben Deichschäfer aufgehört, und der Küstenschutz ist in Gefahr. In den französischen Alpen ist die Zahl der Risse trotz Herdenschutz innerhalb weniger Jahre auf 12.000 gestiegen, und man hat die Jagd auf Wölfe wieder aufgenommen. In Südosteuropa wird jeder Wolf erschossen, sobald er bei der Herde auftaucht.

Das alles nimmt uns die Lust auf vorbeugenden Herdenschutz. Werden in Österreich womöglich weniger die Wölfe als vielmehr jene geschützt, welche die Flächen übernehmen möchten, wenn die Bauern gewichen sind?







Elisabeth Ertl, 8350 Fehring