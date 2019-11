They did it their way - verbinden statt auseinander bringen

Mehr wissen: "Die Alten stehen im Weg" (SN v. 21. 11.)



Vermutlich gehört das Provozierende mit zum Marketingkonzept des jungen Mannes. Provokation erzeugt Aufmerksamkeit. Dass er sich selber als "diplomatischen Typ, der Menschen zusammenbringen will" sieht, befremdet angesichts seiner Aussagen. Er trennt mehr, als er verbindet. Eine Generation "satt zu haben" und sie auszugrenzen, da sie nicht dem entspricht, wofür er persönlich lebt und womit er sein Geld erwirtschaftet, ist ein absolutes No-Go. Die "Alten" haben den Weg bereitet. Und vor allem: They did it their way.

Ich kann nachvollziehen, wenn er die Theorie vertritt, dass sich Probleme, die durch bestimmtes Denken und Handeln entstanden sind (und derer gibt es viele auf dieser Welt), nicht mit dem gleichen Denken und Handeln lösen lassen.

Wenn ich mir vorstelle, dass an wichtigen Positionen unserer Gesellschaft zukünftig Menschen sitzen, die mit einer ähnlichen Einstellung wie Samuel Koch durchs Leben gehen, wird mir bang. Ich empfehle dringend die Lektüre des Buches "Zwei alte Frauen" von Velma Wallis und wünsche Herrn Koch, dass er nicht von der dann erstarkten Künstlichen Intelligenz eingeschläfert wird, wenn er selber alt ist und nur mehr unnötig Ressourcen verbraucht.





Erika Hirscher, 5020 Salzburg