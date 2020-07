Ticketpreis nicht nachvollziehbar

Zum Artikel "Flug Salzburg- Wien: SPÖ fordert Wiederaufnahme" vom 22. 7. 2020:

Seit Wochen trommeln ÖVP und nun auch SPÖ, dass der Flug Salzburg-Wien unabdingbar sei und ohne diesen Flug die gesamte Salzburger Wirtschaft brachliegen würde.

Von der AUA wurde bereits seit längerer Zeit darauf hingewiesen, dass der Flug nicht rentabel sei, und im Zuge der Verhandlungen bezüglich des Rettungspakets für die AUA wurde vereinbart, dass dieser Flug gestrichen wird.

Die Ticketpreise von 733 Euro, die nun für die Bahnfahrt von Salzburg nach Wien genannt werden, sind sehr fantasievoll und für mich nicht nachvollziehbar.

Der Ticketpreis für eine Fahrt vom Salzburger Hauptbahnhof zum Flughafen Wien beträgt mit der Vorteilscard am Schalter 34 Euro. Am Ticketautomaten ist es noch günstiger.

Es wird unseren Politikern/

-innen und auch Geschäftsleuten wohl zumutbar sein, ein Ticket am Bahnhof, entweder am Schalter oder am Automaten, zu erstehen.



Eva-Maria Lindtner, 5026 Salzburg