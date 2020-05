Ticketverkauf in den Öffis

Das Coronavirus hat es geschafft: Der Ticketverkauf beim Fahrpersonal wurde eingestellt. Eine angenehme Situation, da der öffentliche Verkehr im Bundesland, besonders in der Stadt Salzburg, pünktlich unterwegs ist bzw. war. Ab 18. Mai kann man wieder Tickets im Bus kaufen. Das wäre jetzt doch eine einmalige Gelegenheit, diesen Service abzuschaffen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich im Voraus ein Ticket zu kaufen: In der Trafik, über verschiedene Apps oder über die Automaten. Leider kann man an den Automaten der Salzburg AG nur Fahrkarten für die Stadt Salzburg kaufen, wer also z. B. vom Europark nach Mattsee fahren möchte, muss entweder eine App verwenden oder zwei Mal beim Fahrpersonal Geld abliefern.

Mit den Automaten der ÖBB hingegen hat man solch ein Problem nicht.



Markus Gottfried, 5505 Mühlbach am Hochkönig