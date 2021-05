Tief beschämt im reichen Salzburg

Freitag kurz vor Mittag vor der Metzgerei Stocker in Salzburg-Nonntal - eine Schlange von etwa fünf bis sechs Leuten wartet auf Einlass ins Geschäft, ein (sozial augenscheinlich nicht den Wartenden gleichgestellter) Zeitungsverkäufer steht daneben und bittet neu Hinzugekommene um eine kleine Spende. Plötzlich fährt die vor mir wartende Dame auf den Mann

los: "Sie, das ist eine Frechheit, Sie stehen da mit Ihren sauberen, gepflegten Händen und die Frauen arbeiten!" Ich erlaubte mir, mich einzumischen und zu sagen, der Mann tue doch keinem was und dürfe doch wohl (unbehelligt) hier stehen und seine Zeitung verkaufen. Daraufhin erklärte mir die Dame, die sich ihre Aussagen jeweils durch heftiges Kopfnicken ("Jo, genau so iss!") der wiederum vor ihr wartenden Dame bestätigen ließ, man sähe doch gleich an den sauberen Händen, dass solche Männer nie arbeiten würden. Ihre Frauen dagegen müssten im Dreck sitzen, das erbettelte Geld würde ihnen dann von den Männern abgenommen, die wiederum gerade zur Zeit der Osterfestspiele nach Salzburg kämen, um dort (mit sauberen Händen?) Einbrüche zu verüben.

Ich weiß nicht, wie es den anderen Augenzeugen dieses Vorfalls erging - ich selbst fand kaum noch Worte und war tief beschämt, gerade in einer so reichen Stadt wie Salzburg und dort gerade in einem der reichsten Viertel auf ein derart verrohtes Denken und Handeln zu stoßen. Ich wünschte, mit unserem Bundespräsidenten sagen zu können: "So sind wir nicht!"



Dr. Wolfgang Dreier-Andres, 5020 Salzburg