Tiefere Ursachen für Inflation

Das allbewegende Thema ist derzeit die galoppierende Inflation, wofür vor allem die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht werden. Die eigentlichen Ursachen liegen viel tiefer, von denen ich drei anführen möchte:

Erstens: Seit Jahren kauft die Europäische Zentralbank unter ungeheurer Aufblähung der Geldmenge wertlose Staatsanleihen vor allem südeuropäischer Länder, um deren Bankrott bzw. Austritt aus dem Euro zu verhindern. Die daraus folgende Entwertung des Euro und die damit verbundene Inflation wurden paradoxerweise von der EZB als Stabilisierungsmaßnahmen bezeichnet. Die Europäische Union wurde dadurch, den EU-Gesetzen und einem Urteil des deutschen Bundesverfassunggerichtshofes widersprechend, zu einer Schuldenunion, in der wir durch die Vergemeinschaftung der Schulden inzwischen die Folgen der korrupten Schuldenpolitik Griechenlands, Italiens usw. bezahlen. Seitens unserer Politik gab es dagegen nie Widerstand. Der Gipfel des Ganzen sind die Coronahilfen der EU, die einen Geldregen über Griechenland, Italien (allein 191 Milliarden Euro), Spanien und auch Frankreich herbeigeführt haben. Österreich erhält im Vergleich dazu nur ein Butterbrot (3,5 Milliarden Euro). Die dadurch entstandene Entwertung des Euro hat man sehenden Auges in Kauf genommen.

Zweitens: Nur in Bruchstücken und für die Bevölkerung unverständlich wurde darüber berichtet, dass vor nicht allzulanger Zeit drei ÖVP-nahe Banken, die HypoAlpeAdria, die Kommunalkredit und die Volksbank gerettet wurden, wodurch dem Staat ein Schaden von 30 Milliarden Euro entstand, der die Staatsschuld hinaufschnellen ließ. Es ist dies das schlagendste, jedoch nicht das einzige Beispiel im Reigen der Bankenrettungen europäischer Banken.

Drittens: Der Hauptgrund für das Hinunterwirtschaften unseres Staates ist die Klientel- und Pfründepolitik der führenden Parteien und die weitgehend negative Auslese der Funktionsträger. Hier Namen zu nennen, hieße Wasser in die Donau zu schütten. Die Fehlentscheidungen der Politik kosten Unsummen und führen den Staat in den Ruin.

Die Bevölkerung hat ein Recht, über die tieferen Hintergründe und Zusammenhänge der Inflation umfassend aufgeklärt zu werden.

Wolfgang Sonntagbauer, 5082 Grödig