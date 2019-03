Tiefpunkt der Wahl

Das Plakat der Kampagne "Dua ned sudern, geh wählen" vor dem Schloss Mirabell ist der absolute Tiefpunkt dieser Wahl. Aus unseren Steuergeldern finanziert, glauben die, die dieses Plakat in Auftrag gegeben haben, die Wahlbeteiligung erhöhen zu können. Die Wähler werden für dumm gehalten. All jene, die in das Büro der Wahlbehörde gekommen sind, um sich eine Wahlkarte zu besorgen, mussten an diesem Plakat vorbei. Ich war fassungslos. Es würde mich interessieren, welche Werbeagentur dafür verantwortlich zeichnet und wer im Magistrat diesen Auftrag dazu geben hat.



Dr. Christiana Baumann, 5020 Salzburg