Tierarzt war leider nicht erreichbar

Unser Kater wurde vergiftet, beim Tierarzt zwei Tage in Tiefschlaf versetzt und kam nach drei Tagen wieder nach Hause. Anfänglich schien es dem Kater gut zu gehen, er fraß und trank. Am vierten Tag (Sonntag) erlitt er in der Früh einen schrecklichen Anfall, war verstört, hatte Angst, erbrach, schlief nicht mehr.

Wir erkundigten uns, welcher Tierarzt Notdienst hatte, und riefen diesen mehrmals an. Leider erreichten wir niemanden und wurden auch nicht zurückgerufen. Der Kater litt den ganzen Sonntag unter enormen Schmerzen, epileptischen Anfällen und wir konnten ihm leider nicht helfen. Dem Tier ging es immer schlechter und wir mussten dabei zusehen und konnten nichts für ihn tun. Es war kein Tierarzt erreichbar, der ihn hätte erlösen können.

Am Abend ist er dann "Gott sei Dank" gestorben und wurde von seinen Schmerzen erlöst. Das grenzt meiner Meinung nach an Tierquälerei. Ist das notwendig, ein Tier so leiden zu lassen?

Kathrin Gruber, 5582 St. Michael