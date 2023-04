Tiergestützte Therapien - gut für die Tiere?

Als Fachtierarzt für Tierhaltung und Tierschutz begleite ich seit vielen Jahren die Entwicklung tiergestützter Aktivitäten, deren Bandbreite von Besuchsprogrammen bis zu Pädagogik und Therapie reicht. Der positive Effekt des Einsatzes von Tieren in diesem Rahmen ist mittlerweile wissenschaftlich anerkannt und empirisch bewiesen.

Dazu braucht es aber verbindliche Qualitäts-Standards, nicht zuletzt zum Schutz der Tiere, die zum Einsatz kommen. Solche gibt es in Österreich (www.gesundheit.gv.at/Tiergestützte Therapie & Maßnahmen), offensichtlich leider nicht in Deutschland. Wenn die "Falkner der Herzen" und Falknerin Häfner ihre Botschaft: "Kuscheln, streicheln, küssen - das geht alles" noch mit dem Eingeständnis garnieren, dass ihre Vögel alle "Handaufzuchten" sind, dann müssten sofort alle Alarmglocken bei den Tierschutz-Behörden schrillen. Handaufzuchten verursachen immer Fehlprägungen und damit lebenslange schwere Verhaltensstörungen. Darüber hinaus sind praktisch alle Eulen nachtaktive Vögel, deren Einsatz in hell beleuchteten Räumen während des Tages massiven Dauerstress bedeutet. Die von den Falknern vorgegebene "Zahmheit" ihrer Eulen ist nichts anderes als Resignation, auch "erlernte Hilflosigkeit" genannt.

Dr. Erik Schmid, 6840 Götzis