Tierhaltung: Eine Schande für die Menschheit

Skandal in südsteirischen Mästbetrieben. Der aktuell betroffene Betrieb ist laut des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) mit dem AMA-Gütesiegel (!) ausgezeichnet: "Überall sind Tiere zu sehen, die aufgrund ihrer angezüchteten, genetischen Prädispositionen extrem anfällig für Herz-Kreislauf-Krankheiten, plötzlichen Herztod, Infektionen, Verletzungen und Missbildungen sind. Hühner, die nicht mehr aufstehen können und gezwungen sind, in der mit Fäkalien getränkten Einstreu zu liegen. Sie können sich nicht mehr zu Futter und Wasser bewegen und erleiden schmerzhafte Entzündungen der Haut", so der VGT. Besonders schockierend ist, dass jemand mit einem Laster standardmäßig durch den Stall fährt und dabei viele Hühner überfuhr: "Einige sterben daran sofort, andere werden schwer verletzt zurückgelassen". Wenn das nicht jemand angezeigt hätte, hätte niemand die Missstände bemerkt, gar abgestellt. Schließlich kann die AMA ihre 560 Hendlmastbetriebe nicht ausreichend kontrollieren, allerdings mit ihrem Gütesiegel auszeichnen. Niemand will gesehen haben, dass um ein möglichst schnelles Muskelwachstum zu erreichen, in Kauf genommen wird, dass unzählige Tiere qualvoll sterben. Wenn ein gewisser Prozentsatz noch die rund fünf Wochen bis zum Schlachttermin überlebt, rentiert sich die Aufzucht. Und wir freuen uns in Supermarkt über das günstige Hendl. Die pure Gier. Seinerzeit reichte es den Sklavenhändlern, dass 10 Prozent ihrer geschundenen Ware vorwiegend in Amerika lebend ankam. Die restlichen 90 Prozent durften ruhig sterben, wenn die Kassa stimmte.





Dipl. Päd. Walter Koren, 4560 Kirchdorf