Tierhaltung ist Armutszeugnis für Österreich

Ich finde es schlichtweg eine Schande und Tierquälerei, dass in einem Land wie Österreich eine derartige Haltungsform überhaupt noch erlaubt ist und nach wie vor 80 Prozent der Mastschweine auf Vollspaltenböden gehalten werden. Es blutet mein Herz, dass diese armen Geschöpfe ihr Leben ohne Streu auf diesen unnatürlichen Boden fristen müssen. Diese intelligenten Tiere leiden extrem unter dem harten Boden und den scharfkantigen Spalten. Hinzu kommt, dass aufgrund des Ammoniaks, welches sich in der Güllegrube bildet, Augen- und Lungenentzündungen die Folge sind. Ich frage mich ernsthaft, warum von den Politikern kein generelles Verbot über diese Haltungsform auferlegt wird. In den skandinavischen Ländern ist beispielsweise eine derartige Haltungsform verboten und die Ställe sind mit ausreichend Einstreu und Bewegungsraum ausgestattet. Die gesetzlichen Mindeststandards für die Haltung dieser Tiere sind meiner Ansicht nach ein Armutszeugnis für ein Land wie Österreich.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd